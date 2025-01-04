قادة إسرائيليون: تكتيكات حماس القتالية شمال غزة تهدد قواتنا

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إن التكتيكات القتالية الجديدة لحركة حماس شمال غزة بأنها "تهدد قواتنا العاملة هناك".

وأكد قادة الاحتلال للصحيفة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حركة حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة ما يهدد قوات الجيش.

ويواجه جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، مقاومة شرسة من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وتنفذ كتائب القسام عمليات نوعية ضد جنود وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، موثقة بعض العمليات بالصوت والصورة.

ومنذ 5 من أكتوبر الماضي، ينفذ جيش الاحتلال عملية حصار وتوغل في شمال قطاع غزة، ضمن ما يعرف بخطة الجنرالات، إلا أن مراقبين أكدوا فشل تنفيذ هذه الخطة، في ظل المقاومة الشرسة التي تجابه بها قوات الاحتلال إلى جانب رفض الآلاف من المواطنين النزوح طلبا لأوامر الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين