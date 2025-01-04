فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قادة إسرائيليون: تكتيكات حماس القتالية شمال غزة تهدد قواتنا

الصّّحَّة بغزَّة: 59 شهيدًا و273 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

رابط التسجيل في برنامج إنقاذ الحياة التابع للتنمية الاجتماعية للعائلات المتضررة – يناير 2025

فتح باب التسجيل لمساعدات جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي (SYFS)

مركز "حماية الصَّحفيين": "إسرائيل" تفتتحُ العام الجديد بقتلِ صحفيٍّ كلّ 24 ساعة في غزَّة

"اعتداءاتٌ مُتصاعدة".. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في بيت لحم

رابط تسجيل مبادرة تعليمية جديدة في قطاع غزة

لجنة: أمن السلطة يعتقل رئيس الطوارئ بمستشفى جنين ويمارس التعذيب بحقه

يديعوت أحرونوت: عشرات آلاف المستوطنين يواجهون الشعور بانعدام الأمن

ميلادٌ من شهادة: عن قصَّة صحفي وهَبَ طفلَه الاسم والتَّاريخ ورحل شهيدًا

قادة إسرائيليون: تكتيكات حماس القتالية شمال غزة تهدد قواتنا

04 يناير 2025 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
...
مقاوم يركض حاملا سلاح مضاد للدروع لضربها تجاه آليات الاحتلال

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إن التكتيكات القتالية الجديدة لحركة حماس شمال غزة بأنها "تهدد قواتنا العاملة هناك".

وأكد قادة الاحتلال للصحيفة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حركة حماس أصبحت تعد الأفخاخ في كل مبنى قائم تقريبا في غزة ما يهدد قوات الجيش.

ويواجه جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، مقاومة شرسة من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وتنفذ كتائب القسام عمليات نوعية ضد جنود وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، موثقة بعض العمليات بالصوت والصورة.

ومنذ 5 من أكتوبر الماضي، ينفذ جيش الاحتلال عملية حصار وتوغل في شمال قطاع غزة، ضمن ما يعرف بخطة الجنرالات، إلا أن مراقبين أكدوا فشل تنفيذ هذه الخطة، في ظل المقاومة الشرسة التي تجابه بها قوات الاحتلال إلى جانب رفض الآلاف من المواطنين النزوح طلبا لأوامر الجيش.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#حماس #شمال غزة #كتائب القسام #القسام #قادة إسرائيليون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة