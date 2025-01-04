لجنة: أمن السلطة يعتقل رئيس الطوارئ بمستشفى جنين ويمارس التعذيب بحقه

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة رئيس قسم الطوارئ بمستشفى جنين قاسم بني غرة منذ 5 أيام.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت إن الطبيب بني غرة يتعرض لتعذيب شديد داخل سجن الجنيد بنابلس منذ اعتقاله.

وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية بالضغط على السلطة للإفراج عن بني غرة والمعتقلين.

وتنفذ أجهزة السلطة حملة أمنية منذ عدة أسابيع تجاه مخيم ومقاومي جنين، بذريعة أن الحملة لحماية الوطن ممن تصفهم بـ الخارجين عن القانون.

عقاب جماعي

وترتكب أجهزة السلطة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيم جنين أبرزها فرض عقاب جماعي على المخيم وحصاره واستهداف مصادر المياه، إضافة لممارسة التعذيب والقمع والتهديد على خلفية حرية الرأي والتعبير، ومعاملة المعتقلين معاملة حاطة بالكرامة.

وأسفرت عملية أمن السلطة عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين واختطاف مقاومين يتبعون لكتيبة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين