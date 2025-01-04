رابط التسجيل في برنامج إنقاذ الحياة التابع للتنمية الاجتماعية للعائلات المتضررة – يناير 2025

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" لدعم العائلات المتضررة في قطاع غزة، ويهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية شهرية بالإضافة إلى طرود غذائية وصحية للأسر المحتاجة.

تفاصيل برنامج إنقاذ الحياة

الفئات المستهدفة:

١. الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

٢. الأرامل والأيتام وذوو الإعاقة.

المساعدات المقدمة:

- مساعدات مالية شهرية.

- طرود غذائية وصحية.

- برامج لدعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا.

رابط التسجيل في برنامج إنقاذ الحياة

للتسجيل في البرنامج، يمكن للعائلات المستهدفة تعبئة البيانات بدقة من خلال الرابط التالي: [اضغط هنا].

تنويه: يرجى التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، وخاصة رقم الهاتف لضمان سهولة التواصل.

الجهود والمبادرات المعلنة من وزارة التنمية الاجتماعية، كالآتي

1. تطوير نظام الدفع الإلكتروني: بالتعاون مع سلطة النقد لضمان الشفافية ومنع أي استغلال للمستفيدين.

2. إنشاء سجل موحد للمستفيدين: بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، لتحديد الأولويات بدقة.

3. دعم الاقتصاد المحلي: عبر تفعيل خط تجاري لتحسين الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

أبرز برامج الوزارة الأخرى، الآتي:

- مساعدات غذائية: تقديم مساعدات لأكثر من 350,000 أسرة محتاجة في غزة خلال العام الماضي.

- دعم الأيتام: توفير دعم مالي شهري للأطفال الأيتام في غزة والضفة الغربية.

- برامج تمكين المرأة: إطلاق مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين مستوى معيشة النساء وتوفير فرص عمل مستدامة.

- التنسيق مع المؤسسات الأهلية: لتعزيز الفاعلية في توزيع المساعدات وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا.

توصيات الوزارة للمستفيدين، كالآتي:

- تعبئة الطلبات بدقة، مع التركيز على صحة المعلومات المقدمة.

- متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية للوزارة.

- التنمية الاجتماعية تؤكد التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للفئات المستهدفة.

المصدر / فلسطين اون لاين