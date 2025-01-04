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فتح باب التسجيل لمساعدات جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي (SYFS)

04 يناير 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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أعلنت جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي (SYFS) عن إطلاق حملة توزيع طرود غذائية وفواكه مجانية للأسر المتضررة في قطاع غزة.  

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة والحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، بهدف توفير الدعم الأساسي للعائلات المحتاجة. 

ما هي المساعدات المتوفرة؟ 

تتضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية: 

 - طرود غذائية أساسية: تحتوي على المواد الغذائية الضرورية لتلبية احتياجات الأسرة. 

 - طرود فواكه وخضروات طازجة: لضمان حصول المستفيدين على التغذية الصحية المتوازنة. 

كيف يمكنني التسجيل؟ 

للتسجيل والاستفادة من هذه المساعدات، يرجى الضغط على الرابط التالي: 

[الرابط هنا

عن جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي

تأسست جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي عام 2001 في مخيم الشاطئ للاجئين بقطاع غزة، وهي تعمل على تقديم خدمات إنسانية وتنموية للمجتمع المحلي. 

ملاحظات هامة

- سرعة التسجيل: العدد محدود، لذا يُنصح بالتسجيل في أسرع وقت ممكن. 

 - الشروط والأحكام: تخضع عملية التسجيل والشروط والأحكام التي تحددها الجمعية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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