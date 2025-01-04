رابط تسجيل مبادرة تعليمية جديدة في قطاع غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، مؤخرا، رابطا لتسجيل المبادرين مبادراتهم التعليمية في قطاع غزة.

وعبرت الوزارة في بيان لها، عن شكرها لجميع القائمين على المبادرات والمساحات التعليمية والمبادرين على ما يقدمونه لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ شهور طويلة.

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ونوهت الوزارة إلى أن نظام تسجيل المبادرات والمساحات التعليمية؛ نظام مؤقت تتيحه لتسجيل المبادرات والمساحات التعليمية التي تم إطلاقها خلال الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

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المصدر / فلسطين أون لاين