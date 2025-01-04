الصّّحَّة بغزَّة: 59 شهيدًا و273 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 456 على قطاع غزة.

وقالت وزارةُ الصحة، إن الاحتلال "الاسرائيلي" يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و 273 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الاسرائيلي" الى 45,717 شهيدًا و 108,856 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين