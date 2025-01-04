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الصّّحَّة بغزَّة: 59 شهيدًا و273 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

04 يناير 2025 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 456 على قطاع غزة.

وقالت وزارةُ الصحة، إن الاحتلال "الاسرائيلي" يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و 273 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الاسرائيلي" الى 45,717 شهيدًا و 108,856 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

 وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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