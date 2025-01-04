الأونروا تحذر من نفاد الوقت قبل حظر سلطات الاحتلال عملها

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الوكالة في بيان لها، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة ويجب أن يتراجع "الكنيست" الإسرائيلي عن قرار حظرها.

ويوم الأول من أمس، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تحذير مسؤولين في الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لتنفيذ السلطات الإسرائيلية قانون حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تجميد شبه كامل لعمليات الوكالة في هذه المناطق.

وكانت "الكنيست" الإسرائيلية قد أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الإثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرارا بحظر عمل "الأونروا" في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، كما ينص القانون على "منع أي نشاط للأونروا في أراضي (إسرائيل)، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في (إسرائيل)".

المصدر / فلسطين أون لاين