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رابط تحديث بيانات أعضاء نقابة الأخصائيين الاجتماعيين بقطاع غزة

04 يناير 2025 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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شعار نقابة الأخصائيين الاجتماعيين

نشرت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين رابطا لتحديث بيانات أعضاءها، بسبب صعوبة التواصل، ومن أجل الوصول لكل الأخصائيين لتقديم المساعدة لهم ومن خلالهم لشعبنا.

وقالت النقابة إن الهدف من الرابط المنشور للاستفادة من علاقات التشبيك مع المؤسسات الأهلية الأخرى، وتسجيل وتحديث بيانات أعضاء النقابة والخريجيين في العلوم الاجتماعية والإنسانية كافة، من أجل المساهمة في تقديم ما نستطيع تقديمه من خدمات مرتبطة بأهداف النقابة تصل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين ولشعبنا الفلسطيني.

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لتسجيل أو تحديث بيانات الأخصائيين الاجتماعيين انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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