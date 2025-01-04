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الدفاع السورية تعلن بدء ضم الفصائل تحت مظلتها

04 يناير 2025 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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الدفاع السورية تعلن بدء ضم الفصائل تحت مظلتها

أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة السورية المؤقتة بدء جلسات تنظيمية مع قيادات فصائل المعارضة المسلحة لضمها إلى وزارة الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "وزارة الدفاع السورية تبدأ بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد ما أكده القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع حول أن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء الانتخابات، وأن وزارة الدفاع ستحل جميع الفصائل المسلحة.

حكومة انتقالية

وأضاف: "وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستحل هذه الفصائل ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية".

ودعا الشرع حكومات العالم إلى شطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود "لتتمكن سوريا من إعادة البناء".

وفي ما يتعلق بإدراجه شخصيا على قائمة الإرهاب، قال: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".

المصدر / وكالات
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#سورية #الدفاع السورية #فصائل سورية

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