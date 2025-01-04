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نواب "كنيست" يدعون لتوسيع جريمة التطهير العرقي بحق سكان شمال غزة

04 يناير 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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شمال غزة تعرض لحرب تطهير وإبادة منذ بداية الحرب على القطاع

دعا أعضاء في برلمان الاحتلال "الكنيست" وزير الحرب الإسرائيلي لاستمرار وتوسيع جريمة التطهير العرقي بحق سكان شمال قطاع غزة.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، دعا 8 أعضاء في "الكنيست" "وزير الدفاع" لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة.

حصار وتدمير 

وطالب النواب الثمانية من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في "الكنيست" الجيش بتطهير شمال غزة من السكان.

كما وطالبوا "الجيش" باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء.

ومنذ 5 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية ضمن ما يعرف بخطة الجنرالات التي تهدف لإفراغ منطقة شمال قطاع غزة من السكان، وتدمير كافة المناطق السكنية بداخله.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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