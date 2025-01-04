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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين السبت 4 يناير

04 يناير 2025 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين السبت 4 يناير

  تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 4 يناير 2025، استقراراً في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تبقى ضمن المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً مع ظهور مع بعض السحب العالية غير الماطرة ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 12° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة أغلب الأوقات.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 5 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 38٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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