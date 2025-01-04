شهيد وإصابات في نابلس واقتحامات لعدة مناطق في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية.

في نابلس، شهدت قرية بيت امرين شمال غرب نابلس، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، بعد اقتحام بلدة سبسطية المجاورة.

واستشهد الشاب محمد مدحت أمين عامر وأصيب 9 مواطنين اخرين، مساء أمس الجمعة، عقب اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما أعلنت "الصحة" وصول إصابات إلى المستشفيات جراء عدوان الاحتلال على نابلس، بينها 4 بحالة خطيرة.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس، وانتشرت في شارع الزيتون عند المدخل الشمالي لمخيم بلاطة، ووضعت قناصتها على بعض البنايات، وسط تحليق للطائرات المسيرة في الأجواء.

وقالت "كتائب شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير"، في بلاغ عسكري: "نخوض اشتباكات مسلحة يتخللها إلقاء عبوات ناسفة تجاه قوات الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة في نابلس".

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وأزالت العلم الفلسطيني من شوارع البلدة، علما أنها أزالته قبل نحو أسبوع.

كما دهمت مخيم العروب، ونصبت حاجزا عسكريا بين أحيائه، ومنعت المواطنين من التنقل.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحـتلال بلدتي بيت فجار ومراح رباح في بيت لحم حيث صادرت عددًا من مركبات المواطنين.

وأصيبت طفلة بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، حيث اخترقت شظايا رصاص نافذة أحد المنازل، ما أدى لإصابة الطفلة راما نضال العمور بشظايا الرصاص في عينها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات