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لليوم الـ 456.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

04 يناير 2025 . الساعة 07:12 بتوقيت القدس
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لليوم الـ 456.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 456 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 92 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" 45 ألفًا و 658 شهيدا، بالإضافة لـ 108 آلاف و583 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء وعدد من الإصابات، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا في محيط شارع الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلاً بشارع المغربي في حي الصبرة جنوب غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار على منطقتي الجلاء والصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

 

وقال الدفاع المدني إنه تمكّن من انتشال إصابتين من منزل لعائلة"الغولة" في شارع النزاز بمنطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبقي 11 شخصًا في عداد المفقودين تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم غارتين على مناطق شمال مخيم النصيرات، فيما قصفت الزوارق الحربية شاطئ بحر النصيرات وسط قصف مدفعي على المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج.

وأُصيب 3 مواطنين جراء استهداف الاحتلال أرضًا زراعية في دير البلح.

 

في جنوب قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين بمواصي رفح، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق شرقي خانيونس.

واستشهد طفل وانتشل عدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة المجايدة بمواصي خانيونس.

وارتقى 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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