23 عملاً مقاومًا في الضَّفَّة خلال 24 ساعة بينها تفجير عبوَّات ناسفة

وكالات/ فلسطين أون لاين

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ووقع 23 عملاً مقاوماً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطى” إلى أن عمليات المقاومة تضمنت عملية تفجير عبوات ناسفة، وعملية إعطاب آلية عسكرية، والقاء زجاجات حارقة، و4 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين.

ولفت المركز إلى أن أعمال المقاومة شملت أيضا اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 15 نقطة متفرقة بالضفة الغربية.

وتصدى الشباب الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدتي برقا وسلواد برام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدتين، إضافة إلى مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة المغير.

وامتدت المواجهات إلى السيلة الحارثية في جنين، وبلدة عزون في قلقيلية التي شهدت تصدي للمستوطنين بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة، ما أدى لإصابة مستوطن.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات في المدينة، وبلدات برقة وصرة وبيتا وبيت فوريك، وأسفرت عن إصابة مستوطن.

كما شهدت بلدة قراوة بني حسان، وتقوع في بيت لحم، وبيت أمر والبويب في الخليل مواجهات مع جنود الاحتلال وتصدي للمستوطنين.