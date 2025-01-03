وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيليِّ على غزَّة إلى 45658 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدًا و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وبذلك، ترتفع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة إلى 45 ألفًا و658 شهيدًا و108 آلاف و583 مصابًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وحوّلت تل أبيب غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.