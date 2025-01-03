"ملحمة الميركفاه".. القسَّام تدكُّ جنودَ الاحتلال وتستهدفُ آلياتهم بمحاور التَّوغُّل شماليّ غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 455 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس عن تدمير، واستهداف 5 دبابات إسرائيلية شرق جباليا شمال قطاع غزة، وإطلاق صاروخ على طائرة شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتبنت كتائب القسام، في بيان منفصل، تدمير دبابات "ميركفاه" إسرائيلية بعدد من العبوات شديدة الانفجار، في محور التقدم شرق جباليا البلد شمال القطاع.

واستهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" شرق شارع الصفطاوي، غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وتمكن مجاهدو كتائب القسام، بالاشتراك مع مجاهدي ألوية الناصر السوم من إطلاق صاروخ "سام" باتجاه طائرة مروحية اسرائيلة، من نوع "أباتشي" شرق مخيم البريج وسط القطاع.

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل" من شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية عسكرية مستمرة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعد الأعنف منذ بداية الحرب الحالية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة ثلاثة جنود "إسرائيليين" جراء تفجير عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 3 جنود "إسرائيليين" أصيبوا بجراح متوسطة، جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة بمخيم جباليا.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتِل 390 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرية داخل قطاع غزة.

وأشارت المعطيات "الإسرائيلية" إلى مقتل 40 ضابطًا وجنديًا خلال العملية الأخيرة التي شنها الاحتلال على جباليا.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 455 من ملحمة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزّة.