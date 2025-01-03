"تحت تهديد القصف"... الاحتلال يأمر بإخلاء مستشفى العودة شمال قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت إدارة مستشفى العودة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من الطواقم الطبية والمرضى وكل العاملين في المشفى بالإخلاء فورا وإلا سيتم قصفه على من بداخله.

وقالت إدارة مستشفى العودة، في تصريحات صحفية، إن اثنين من الطواقم العاملة في المشفى أصيبوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قسم الاستقبال والطوارئ.

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المستشفى "الإندونيسي"، شمالي قطاع غزة، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن حاصرته قوات إسرائيلية، وطالبت المتواجدين داخله بإخلائه فورا.

وأكدت تقارير أن المحاصرين داخل المستشفى معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب المرضى والجرحى، والطواقم الطبية.

وقالت مصادر طبية إن الاحتلال دمر محطات الأوكسجين والكهرباء، حيث بات المستشفى لا يملك القدرة على تقديم خدمات طبية، كما نفدت المستلزمات الطبية، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى، والذين نقل بعضهم إلى المستشفى بعد إحراق وتدمير الاحتلال لمستشفى الشهيد كمال عدوان، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي، يواصل تجريف محيط المستشفى، وتدمير كل مقومات الحياة في المنطقة.

ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وفي الجمعة الماضية، اقتحم مستشفى كمال عدوان، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، والمدير حسام أبو صفية.

وبذلك، قضى الاحتلال الإسرائيلي نهائيا على الخدمة الطبية في محافظة شمال قطاع غزة، وأخرج مستشفياتها الثلاثة الرئيسية عن الخدمة، يلوح في الأفق سيناريو إسرائيلي مشابه ضد ما تبقى من مستشفيات لا تزال تعمل في مدينة غزة، ولو بالحد الأدنى وبإمكانيات متواضعة.

ويرى مراقبون، أن استهداف المنظومة الصحية يندرج بشكل واضح ضمن ما باتت تُعرف بـ"خطة الجنرالات"، الهادفة إلى إفراغ شمال القطاع بالكامل ممن تبقي من سكانه، بعد نزوح الغالبية مع بدايات اندلاع الحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.