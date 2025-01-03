واشنطن.. حملة لحظر مصطلح "الضَّفَّة الغربيَّة" بالوثائق والبيانات الرَّسميَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

ذكرت القناة 14 العبرية، أن ناشطين يضغطون على الكونجرس الأميركي لإقرار تشريع يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في البيانات والوثائق الأميركية الرسمية لصالح مصطلح "يهودا والسامرة"، تماشيًا مع مخطط حركة الاستيطان اليهودية لضم الأراضي الفلسطينية.

وقالت القناة العبرية، إن الكونغرس الأميركي سيستضيف في 15 يناير/كانون الثاني الجاري حدثاً خاصاً لإنشاء لوبي يحمل اسم "يهودا والسامرة".

وبحسب القناة، فإن المبادرة الأولى للوبي تهدف إلى تمرير تشريع يحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في البيانات والوثائق الرسمية الأميركية، وبدلا من ذلك سيتم استخدام مصطلح "يهودا والسامرة"، وهو ما يعكس الاعتقاد بأن المنطقة هي "أرض الشعب اليهودي".

وأضافت، أن ذلك يشكل جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الرواية الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز الدعم الأميركي لمواقف "إسرائيل" الاستعمارية.