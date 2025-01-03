"القوات المسلحة اليمنية" تنفّذ عمليتين عسكريتين على هدفين في يافا المحتلة

صنعاء/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتْ الأولى محطةَ الكهرباءِ التابعةَ للاحتلال شرقيَّ منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وفي العملية الثانية، قال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع، في بيان صحافي، "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوع يافا وقدْ حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاح".

وأضاف سريع، أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ جهوزيتَها العاليةَ لمواجهةِ أيِّ حماقةٍ لقوى العدوانِ الأمريكيِّ والإسرائيليِّ أو من يتورطُ معهم من أيِّ جهةٍ كانت وأنَّها بعونِ اللهِ قادرةٌ على الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ وسيادتِه وحقوقِه المشروعة."

ووصباح اليوم، أُصيب 21 مستوطنًا، خلال هروبهم للملاجئ عقب إطلاق اليمن صاروخًا تجاه تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث العبرية، بإصابة 12 شخصًا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودوَّت صفارات الإنذار في أكثر من 150 مدينة وبلدة في الأراضي المحتلة بعد رصد الصاروخ، من بينها تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

ووثق المستوطنون سقوط شظايا الصاروخ في منطقة موديعين بقضاء القدس المحتلة.

ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله نصر الدين عامر، "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته".

وأضاف "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".