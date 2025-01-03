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حماس: هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسي وإضرام النَّار في المنازل المُحيطة جريمةُ حرب

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حماس: هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسي وإضرام النَّار في المنازل المُحيطة جريمةُ حرب

03 يناير 2025 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إنَّ هجوم جيش الاحتلال على المستشفى الإندونيسي وإضرامه النار في منازل ومدارس حوله جريمة حرب.

وأوضحت حماس في بيان صحفي، أن هجوم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم صباح اليوم على المستشفى الإندونيسي والمنطقة المحيطة به في شمال قطاع غزة، وتدميره لعدة منشآت حيوية داخل المستشفى، ما أفقدته القدرة على تقديم أي خدمات طبية، وإضرامه النيران في عدد من المدارس والمنازل حول المستشفى، هو استمرار لمخطط الإبادة والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التحرك لوقف جريمة الاحتلال بحق ما تبقى من القطاع الطبي.

ودعت حماس الشعوب الحرة للانتصار لشعبنا والتحرك لمواصلة الضغط على الكيان المحتل لوقف جرائمه المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهراً بدعم وتواطؤ من الإدارة الأمريكية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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