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إصابة 3 جنود في تفجير عبوةٍ ناسفة بمعارك جباليا الضَّارية

03 يناير 2025 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن إصابة ثلاثة جنود "إسرائيليين" جراء تفجير عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن 3 جنود "إسرائيليين" أصيبوا بجراح متوسطة، جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة بمخيم جباليا.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتِل 390 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرية داخل قطاع غزة.

وأشارت المعطيات "الإسرائيلية" إلى مقتل 40 ضابطًا وجنديًا خلال العملية الأخيرة التي شنها الاحتلال على جباليا.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 455 من ملحمة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزّة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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