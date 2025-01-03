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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الجمعة 3 يناير

03 يناير 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 3 يناير 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخراً على درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون ضمن المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً مع ظهور سحب متفرقة، وبارداً خلال ساعات النهار وبارداً بشكلٍ لافت خلال ساعات الصباح الباكر، المساء والليل، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر تشكل الصقيع في بعض الأودية.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 14° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة أغلب الأوقات.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 8 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 50٪.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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