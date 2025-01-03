فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: مُنفتحون على كلِّ صيغة من شأنها أن تلمَّ شملَ شعبنا وتعيد الاعتبار لنظامه السِّياسي

مأساةُ أُسر أسرى غزَّة: القلق يخيِّم على مصير المختفين قسريًّا

في خيمة النُّزوح.. أطفال عائلة "البردويل" يرحلون بصاروخٍ "إسرائيلي"

لواء "إسرائيلي": القادة يكذبون.. حماس باقية في غزَّة وجنودُنا يدفعون أثمانًا باهظة في معارك "فاشلة"

في وداعِ القائد الشَّهيد حسام شهوان

نادي الأسير: المخاطر على مصير د. حسام أبو صفيَّة تتضاعف ولا بدَّ من تحرُّكٍ دولي للكشف عن مصيره

استشهاد الصَّحفي عمر الدِّيراوي في قصف "إسرائيلي" على بلدة الزَّوايدة

إصابات في صفوف المستوطنين عقب صاروخٍ يمنيّ تجاه الكيان الصُّهيوني

الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات ومُداهمات في الضَّفَّة الغربية والمُقاومة تتصدَّى

مجازر مروِّعة وشلَّالُ دمٍ لا يتوقَّف.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 455

المكتب الحكومي: الاحتلال اغْتال 202 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

03 يناير 2025 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 202 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

يأتي ذلك عقب ارتقاء الصحفي الشهيد/ عمر صلاح الديراوي الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدد من الوكالات الأنباء.

وقال المكتب الحكومي، إن الاحتلال قصف منزل الصحفي الديراوي وقتله مع والديه في منطقة الزوايدة (وسط قطاع غزة).

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب بضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة