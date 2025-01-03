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"قدَّمنا كل المرونة للوصول إلى توافقاتٍ وطنيَّة"

حماس: مُنفتحون على كلِّ صيغة من شأنها أن تلمَّ شملَ شعبنا وتعيد الاعتبار لنظامه السِّياسي

03 يناير 2025 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إنَّها تلقَّت واستمعت مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم.

وأكدت حماس في تصريحٍ صحفي، أنها منذ البداية سعت وبكل جد وإخلاص لترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.

وأضافت "من أجل ذلك قدمنا كل المرونة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية سواء اتفاقات القاهرة المتتالية أو في الجزائر وحتى في روسيا والصين، وسعينا بشكل حثيث لتطبيقها".

وأشارت إلى أنها تجاوبت خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وسعت إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط.

وشددت حماس على أنها تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربيا وإسلاميا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية.

وأكملت، "قطعنا شوطًا مهما مع الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر" .

وتابعت "نأمل من الإخوة في حركة فتح والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية".

وجدَّدت تأكيدها على جاهزيتها لتنفيذ أي من الاتفاقات التي تم التوصل إليها وطنيا، "بل ومنفتحون على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل شعبنا ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي".

وختمت حماس بيانها بالقول إن "فلسطين أرضاً وقضية تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر".

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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