إصابات في صفوف المستوطنين عقب صاروخٍ يمنيّ تجاه الكيان الصُّهيوني

أُصيب 21 مستوطنًا، صباح اليوم الجمعة، خلال هروبهم للملاجئ عقب إطلاق اليمن صاروخًا تجاه تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث العبرية، بإصابة 12 شخصًا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودوَّت صفارات الإنذار في أكثر من 150 مدينة وبلدة في الأراضي المحتلة بعد رصد الصاروخ، من بينها تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

ووثق المستوطنون سقوط شظايا الصاروخ في منطقة موديعين بقضاء القدس المحتلة.

ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله نصر الدين عامر، "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته".

وأضاف "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين