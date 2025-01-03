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الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات ومُداهمات في الضَّفَّة الغربية والمُقاومة تتصدَّى

03 يناير 2025 . الساعة 07:24 بتوقيت القدس
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الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات ومُداهمات في الضَّفَّة الغربية والمُقاومة تتصدَّى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية حتّى فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية تخلَّلها اشتباكات ومواجهات.

في قلقيلية، أعلن إسعاف الاحتلال إصابة مستوطن بعد رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة، قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال قلقيلية، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، واحتجزت عدداً من الشبان وسط القرية.

في نابلس، تصدَّى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة، واستهدفوا آليات الاحتلال بزخات من الرصاص.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس، انطلاقاً من حاجز الطور العسكري ووصلت إلى البلدة القديمة، وشارع القدس، ومدرسة ظافر المصري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر الجابي عقب مداهمة منزله ومصادرة مركبته خلال اقتحام حارة العقبة في البلدة القديمة وسط نابلس.

 

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الشويكة في طولكرم، واحتجزت عدة شبان ونكلت بهم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلت الشابين محمد إياد دوحان ومحمود الغليظ بعد دهم منزليهما.

المصدر / وكالات
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