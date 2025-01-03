مجازر مروِّعة وشلَّالُ دمٍ لا يتوقَّف.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 455

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 455 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 91 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن أكثر من 90 شهيدًا ارتقوا في الغارات "الإسرائيلية"على قطاع غزة، منذ فجر الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,581 شهيدًا و 108,438 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في المحافظة الوسطى، استهدفت طائرات الاحتلال منزل الداعية محمد الشيخ، بالقرب من مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة السوارحة، بمخيم النصيرات، ما أدّى لارتقائه وزوجته سارة محمد نوفل وأولادهم.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الديراوي في الزوايدة وسط قطاع غزة، من بينهم الصحفي عمر الديراوي.

كما ارتقى 4 شهداء على الأقل، بينهم أطفال، وسجل عدد من الجرحى، بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو لبدة" بمحيط صالة قصر السلطان في مخيم المغازي.

وأكدت مصادر صحفية، ارتقاء شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو عجوة في جنوب غرب النصيرات.

وذكرت مصادر طبية، وصول 4 شهداء وإصابتين، فجر اليوم، إلى مستشفى الأقصى جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "سلمان" وخيمة بجواره غرب دير البلح.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو ريالة" محيط مفترق عبد العال بشارع الجلاء غرب مدينة غزة.

نسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في جباليا النزلة، ومحيط منطقة الصفطاوي، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال لنيرانها بشكل مكثف.

المصدر / فلسطين أون لاين