بالأسماء..قائمة جديدة لـ 16 أسيرًا من غزَّة وأماكن احتجازهم

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، ردودًا تلقتها بشأن 16معتقلًا من قطاع غزة، إذ إن جزءا من هذه الردود تبين مكان احتجاز المعتقل.

وأكد النادي والهيئة في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن "هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، مع الإشارة إلى أن المئات من المعتقلين لا يزالون رهن الإخفاء القسري".

وأشارا إلى، أن الاحتلال أدخل تعديلات جديدة على ما يسمى بالقانون (المقاتل غير الشرعي)، منها ما يتعلق بمنع لقاء المحامي من مدة تصل إلى 21 يوماً من تاريخ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها إلى 45 يوماً، وحتى 75 يوماً في حالات استثنائية، بحسب تعبيرهم.

وفيما يلي مرفق القائمة: