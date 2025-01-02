الإعلامي الحكومي بغزَّة: 71 شهيداً بـ "جرائم مُروّعة" والجثامين لا تزال متناثرة بالطرقات

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) نفّذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الغارات استهدفت المدنيين العزل في جميع محافظات قطاع غزة، في جرائم مُروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، حيث أسفرت هذه الغارات الوحشية عن ارتقاء 71 شهيداً، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، وامتلأ ما تبقّى من المستشفيات بالجرحى في ظلّ نقص حاد في الموارد الطبية.

وأشار إلى، أن هذا التَّصعيد يأتي في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بحق شعبنا الفلسطيني، في محاولة منه لفرض سياسة الأمر الواقع.

وبحسب الإعلامي الحكومي، فإن ما يزيد من فظاعة الجريمة، منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثامين التي لا تزال متناثرة في الشوارع والطرقات، خاصة في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وحمل البيان، الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، ونُؤكد أن هذا العدوان الوحشي لن يكسر إرادة شعبنا الصامد، بل سيزيدنا إصراراً على المضي قدماً في نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وطالب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية، كما ونطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرَّض لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات.

كما طالب بمحاسبة قادة الاحتلال (الإسرائيلي) على جرائمهم من خلال المحاكم الدولية، باعتبار هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا الإعلامي الحكومي، الدول الشَّقيقة والصَّديقة وأحرار العالم إلى تكثيف جهودهم لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مواجهة آلة حرب الاحتلال (الإسرائيلي).

وفي وقت لاحق، أكّد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، أن قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة، شهد يومًا قاسيًا مع استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الصباح وحتى مساء اليوم.