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"الدَّقيقة الأولى بالعام الجديد"..القسَّام توثَّق قصف مستوطنة نتيفوت برشقة صاروخيَّة (شاهد)

02 يناير 2025 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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القسَّام توثَّق قصف مستوطنة نتيفوت بغلاف غزَّة برشقة صاروخيَّة (شاهد)
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 454  من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، بثت  كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق رشقة صاروخية في اتجاه مستوطنة "نتيفوت"، "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وافتتحت القسام في "الدقيقة الأولى" من العام الجديد، وبعد مرور 453 يومًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، برشقة صاروخية باتجاه بلدة نتيفوت في النقب بغلاف قطاع غزة، وردًا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حسب بيان القسام.

وأضافت أن ذلك يأتي "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في القطاع.

تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل" من شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لعملية عسكرية مستمرة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعد الأعنف منذ بداية الحرب الحالية.

ويرى الخبير العسكري العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي أن إطلاق الصواريخ من شمال غزة يحمل رسائل ودلالات من حيث التوقيت وطبيعة المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.

ووفق حديث الفلاحي، فإن إطلاق الصواريخ يأتي بعد مرور 450 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب أن المنطقة التي خرجت منها شهدت 3 عمليات إسرائيلية كبيرة، فضلا عن دخول جيش الاحتلال 10 مرات إلى بيت حانون.

وحسب الفلاحي، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي المكثف فشل في منع إطلاق الصواريخ صوب الداخل الإسرائيلي، إلى جانب فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، إضافة إلى قدرة المقاومة على العمل في المنطقة الشمالية.

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#غزة #ملحمة الطوفان

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