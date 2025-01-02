فيديو استهداف إسرائيليّ مباشر لسيَّارة إسعاف بمخيَّم جباليا

وكالات/ فلسطين أون لاين

أظهر مقطع فيديو يُعرض لأول مرة، لحظة قصف قوات الاحتلال بشكل مباشر، سيارة إسعاف محملة بجرحى ومصابين في مخيم جباليا خلال أكتوبر الماضي.

ويظهر الفيديو الذي عرض أمس الأربعاء لأول مرة، 3 سيارات إسعاف وهي تسير بشكل متتال بين بقايا المباني المدمرة في مخيم جباليا، ليستهدف صاروخ إسرائيلي السيارة الثانية أثناء مرورها.

وقالت مصادر محلية، إن الأشخاص الموجودين داخل سيارة الإسعاف استشهدوا، باستثناء طفلة وجدها مسعف بعد 24 ساعة من القصف، مشيرا إلى أن الحادث وقع خلال شهر أكتوبر الماضي.



وتسببت الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وحوّلت تل أبيب غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.