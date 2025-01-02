الإعلاميَّ الحكوميِّ: الاحتلال يحاول خلق فراغ إداريّ وبيئة فوضويَّة بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، بارتفاع عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً، مشيرًا إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول خلق فراغ إداري وحكومي وبيئة فوضوية في قطاع غزة.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحافي، "في تصعيد خطير يؤكد إمعان الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وبحق شعبنا الفلسطيني؛ أقدم جيش الاحتلال على اغتيال اللواء محمود صلاح، مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ومساعده اللواء حسام شهوان، في عملية اغتيال جبانة استهدفتهما أثناء تأدية واجبهما الوطني والإنساني في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة) التي يدّعي الاحتلال أنها منطقة "إنسانية آمنة"، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى".

وأضاف، "يأتي هذا التصعيد ضمن مخطط واضح يهدف من ورائه الاحتلال "الإسرائيلي" إلى خلق فراغ إداري وحكومي، ونشر الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، في محاولة للنيل من صمود شعبنا وزعزعة استقراره.

وأشار إلى، أن الارتفاع المُروّع في عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات إلى 736 شهيداً يُظهرحجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تستهدف كل من يُحاول تقديم العون والإغاثة لأبناء شعبنا الفلسطيني المنكوب.

حمّل المكتب الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نُحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وعن التَّداعيات الكارثية التي تنجم عنها، والتي تُعمّق المأساة الإنسانية في قطاع غزة وتُهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وطالب المجتمع الدَّولي ومؤسساته كافة بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، وبتحقيق العدالة بمحاسبة مرتكبي الجرائم "الإسرائيليين" بحق شعبنا الفلسطيني.