تعليق عمل طبيبة بريطانية بعد منشورات دعم للشَّهيد السِّنوار

علَّق المجلس الطبي لممارسي الطب في المملكة المتحدة (MPTS) عمل الدكتورة ريحانة علي، الطبيبة البريطانية في تخصص الأعصاب، الأسبوع الماضي بعد "شكاوى" تتعلق بمنشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم قادة حماس وحزب الله الذين استشهدوا، وتصفهم بـ "الأساطير".

وبحسب ما أورد موقع ميدل إيست مونيتور، الخميس، يستمر التعليق لمدة 18 شهرًا مع إمكانية مراجعته، مما يمنعها من ممارسة الطب لحين إتمام التحقيق من قبل المجلس الطبي العام (GMC).

وتضمنت المنشورات إشادة بالشهيد حسن نصر الله، قائد حزب الله، الذي وصفته بـ "الأسطورة"، وكذلك إشادة بيحيى السنوار قائد حركة حماس بغزة الذي استشهد خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي أحد منشوراتها بتاريخ 7 أكتوبر، الذي يتزامن مع ذكرى عملية "طوفان الأقصى"، قالت علي: "(إسرائيل) ستخسر. لقد حولوا السنوار إلى أسطورة. نموذج للرجولة".

وزعمت الهيئة الطبية العامة (GMC) أنها شعرت بالقلق العام إزاء تعليقات الدكتورة علي، وقال المتحدث باسم الهيئة: "سنتخذ إجراءات إذا كانت المخاوف تشير إلى وجود خطر على سلامة المرضى أو ثقة الجمهور في الأطباء".

من جهتها، وصفت الدكتورة علي الشكاوى ضدها بأنها ذات دوافع سياسية، وأكدت في منشور على "إكس" أنها "عوقبت على تعليق سياسي قانوني تمامًا" وعلى انتقادها اللوبيات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها الدولة المحتلة، مشيرة إلى أنها لن تنحني للضغوط.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين