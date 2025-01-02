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رسَّام كاريكاتير أمريكي يدعو لاعتقال بايدن لدعمه الإبادة في غزَّة

02 يناير 2025 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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دعا رسام الكاريكاتير والصحفي الأمريكي المالطي، جو ساكو، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب دعمه المستمر لإبادة الفلسطينيين في غزة من قبل (إسرائيل).

وقال ساكو لصحيفة "هآرتس": "ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية تشارك فيها الولايات المتحدة، لأنها توفر لـ(إسرائيل) غطاءً عسكريًا ودبلوماسيًا، وتشارك في القتل اليومي من خلال الأسلحة التي تصنع في الولايات المتحدة".

وأضاف، أن بايدن يجب أن يُحاكم إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت.

وخصَّصت "هآرتس" جزءًا كبيرًا من محتواها يوم الأربعاء للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "إن قسوة القلب لا تقتصر على الحكومة الإسرائيلية فقط، بل تشمل دوائر واسعة من الإسرائيليين الذين يحاولون تجاهل نزيف الغزاويين بطرق متعددة".

وأضافت، أن (إسرائيل) لا تزال غارقة في حرب باهظة التكاليف في الأرواح، ولا يزال من غير الممكن رؤية نهايتها في الأفق. إنها تقاد من قبل قادة قساة القلب لم تعد لديهم قيمة للحياة. وقد أصبح واضحًا مرة أخرى أن الحديث الأخير عن صفقة أسرى لم يكن سوى حديث فارغ".

وفي افتتاحية تحت عنوان "أمنيّة الإسرائيليين الوحيدة لعام 2025 يجب أن تكون إنهاء الحرب وعودة الأسرى"، قالت الصحيفة إن الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى هي إنهاء الحرب، لكنها حذرت من أن نتنياهو ليس مهتمًا بإنهائها، وبالتالي فإنه يترك 100 "إسرائيلي" في غزة.

وأضافت "هآرتس": "هناك عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وتدمير كامل في شمال قطاع غزة. مع عودة الشتاء القاسي، يموت الناس في غزة من البرد، خاصة الأطفال".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
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#غزة

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