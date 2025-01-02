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الصِّحَّة بغزَّة: 28 شهيدًا و59 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

02 يناير 2025 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 454 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و59 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,581 شهيدًا و 108,438 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. 

 وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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