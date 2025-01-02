سرايا القدس تكشفُ محاولةَ أحد أسرى الاحتلال الانتحار خلال الأيَّام الماضية.. وهذه أسباب تدهور وضعه النَّفسي!

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، إن "الفرق الطبية للسرايا تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد أسرى الاحتلال لديها في قطاع غزة".

وأوضح أبو حمزة في تغريدة عبر "تليغرام"، أن الفرق الطبية نجحت بإنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية.

وأشار إلى أن حالة الأسير النفسية تدهورت بعد وضع حكومة الاحتلال شروطًا جديدة أدت لفشل إطلاق سراحه، مضيفًا أنه"عقب محاولة انتحار الأسير قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى".

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، قال "أبو حمزة"، إن "عددًا من أسرى العدو أقدموا على محاولة الإنتحار الفعلي وبإصرار؛ نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم".

وفي 10 مايو/ أيار، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، إنها أنقذت أحد أسرى العدو في اللحظات الأخيرة إثر محاولته الانتحار في مكان أسره.

وفي الأسابيع الماضية، بثت سرايا القدس وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع مصورة ظهر فيها أسرى إسرائيليون ينددون بمماطلة نتنياهو في التوصل إلى صفقة تبادل، ويحملونه مسؤولية استمرار احتجازهم في غزة.

المصدر / فلسطين اون لاين