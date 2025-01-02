الطراونة: غزَّة تعاني من أزمةٍ إنسانيَّة حادَّة والمنظومة الصحيَّة تلفظُ أنفاسها الأخيرة

غزة- عمان/ علي البطة

أكد الدكتور محمد الطراونة، المتحدث باسم الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية في الأردن، أن قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية وصحية حادة بسبب النقص الشديد في الأغذية وندرة المياه الصالحة للشرب، إلى جانب الاكتظاظ في أماكن النزوح وغياب المساكن الملائمة، مطالبا بوقف إطلاق النار، وتأمين احتياجات الفلسطينيين.

وحذر الطراونة في مقابلة مع "فلسطين أون لاين"، من أن هذا الوضع يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا، التفوئيد، وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة مع بداية فصل الشتاء.

وأوضح الطراونة أن نقص الغذاء يؤدي إلى ضعف المناعة، مما يزيد من تفاقم الأمراض، خصوصًا لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، المرضى المزمنين، الحوامل، والأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.

وأشار إلى أن القصف المكثف وما ينتج عنه من ركام وأتربة وغازات ضارة، يسبب أمراضًا مزمنة مثل التليف الرئوي، وقد يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة كسرطان الرئة. كما أن ذلك يؤثر سلبًا على الصحة النفسية، مسببًا اضطرابات نفسية طويلة الأمد مثل الاكتئاب واضطرابات النوم.

كما حذر الطراونة من أن الظروف الحالية قد تسهم في ظهور أوبئة خطيرة مثل "وباء إكس"، وهو مصطلح عام لمرض معدٍ غير معروف قد ينتشر بسرعة كبيرة ويكون أكثر فتكًا من "كوفيد-19".

وشدد الطراونة على أن الأوضاع في غزة تهدد بوفاة نصف السكان نتيجة المجاعة، الأمراض المعدية، والبرد الشديد، مع دمار شبه كامل للبنية التحتية الصحية.

وأضاف أن أقل من 27 ألف مصاب بحاجة إلى علاج خارج القطاع، لكن الحصار الإسرائيلي يمنع دخول الوفود الطبية والمساعدات الإنسانية، مما يعرض حياتهم للخطر.

ونبه إلى أن المنظومة الصحية في غزة "تلفظ أنفاسها الأخيرة" بسبب الحصار والتدمير الممنهج، مطالبًا بضرورة: تطبيق هدنة إنسانية فورية وفتح المعابر لإدخال المساعدات والوفود الطبية وتزويد المستشفيات بالأدوية، المضادات الحيوية، ومعدات الجراحة اللازمة وتوفير حماية دولية للكوادر الطبية وضمان عدم استهدافها.

ودعا الطراونة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية السكان المدنيين، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تشمل استهداف المستشفيات، تدمير مصادر المياه، واستهداف الكوادر الطبية.

وذكر أن الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية قدمت مساعدات طبية وإنسانية، وأوفدت فريقًا طبيًا إلى غزة، لكن الاحتلال منع إدخال المزيد من المساعدات ورفض إصدار تصاريح للوفود الطبية.

وأكد الطراونة أن الرابطة رفعت تقارير مفصلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الوضع الصحي والإنساني في غزة، مشددا على ضرورة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هدنة، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية للسكان المحتاجين.

المصدر / فلسطين اون لاين