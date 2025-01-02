"شلَّال دمٍ لا يتوقّف".. 10 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على جبالبا النزلة شمال القطاع

ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين، في حصيلةٍ غير نهائية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 454 على التوالي حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزّة، مخلِّفًا 45,553 شهيدًا و108,379 إصابة، في حين لا يزال عشرات الآلاف من تحت الأنقاض وفي الطرقات والشوارع لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين