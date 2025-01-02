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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الخميس 2 يناير

02 يناير 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 2 يناير 2025، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون ضمن المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غالباً مشمساً وبارداً بوجهٍ عام نهاراً، وبارداً جداً صباحاً، ومساءً وليلاً، وتتحول الرياح إلى شرقية جافة تنشط على فترات، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: نسبة سقوط أمطار متوقعة تبلغ 10٪.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفقف آخر في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 13° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: نشطة في بعض الفترات وتتراوح سرعتها 11 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 56٪.

المصدر / فلسطين اون لاين
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