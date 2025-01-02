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الاحتلال يهدمُ منزلَ عائلة الأسير محمد أبو ياسين شرقي طولكرم

02 يناير 2025 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدمُ منزلَ عائلة الأسير محمد أبو ياسين شرقي طولكرم

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير محمد طلال فريد أبو ياسين، في بلدة بلعا، شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادرمحلية، إن قرابة الـ 30 آلية عسكرية، وجرافتين، تتبع لقوات الاحتلال دهمت بلدة بلعا، في وقت سابق من الليلة الماضية؛ قبل أن تُحاصر منزل "أبو ياسين" في الحي الغربي من البلدة وتمنع الوصول له.

ونوه السكان إلى أن جرافات الاحتلال العسكرية شرعت بهدم منزل عائلة الأسير محمد أبو ياسين؛ والذي يتكون من طابقين ومخزن تحتهما، كانت تقطنه عائلة الأسير.

وفي نوفمبر الماضي، ألصقت قوات الاحتلال قرار الهدم على جدار المنزل، وجاء فيه إعلان نية الاستيلاء وهدم الشقة السكنية التي يقطنها الأسير أبو ياسين، والكائنة في الحي الغربي من البلدة، ومنح العائلة 72 ساعة للاعتراض.

والأسير محمد أبو ياسين معتقل في سجون الاحتلال منذ كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الهدم في الضفة والقدس بشكل غير مسبوق، منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وذلك ضمن جرائمها المتزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات هدم #طوفان الأقصى

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