"بالعبْوات النَّاسفة".. مقاومون يتصدُّون لاقتحامات الاحتلال في الضّفّة الغربيّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في طولكرم، فجّرت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، فجر اليوم الخميس، عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "كتيبة طولكرم" في بلاغ عسكري، إنها فجّرت عبوة ناسفة "معدة مُسبقاً"، بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع "بوز نمر". مؤكدة "إعطابها"، قرب مشاوي وادي الشعير في بلدة عنبتا.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سيّاف سلمي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة قلقيلية.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن رمزي المرقطن وكسّرت محتوياته في منطقة "شارع الشلالدة" بالبلدة القديمة؛ قبل أن تعتقل شابًا من عائلة جابر يسكن ذات البناية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسحاق جابر، واعتقلت نجله الطفل الجريح نسيم جابر (16 عامًا)، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، علما أنه أصيب برصاص الاحتلال في قدمه قبل نحو أسبوع.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة بيت لحم، وهم: منتصر حسين شختور، من راس عين قرب كنيسة المهد، الأسير المحرر أحمد عدنان قراقع، شارع الجبل، وأيمن كنعان، بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

في طولكرم، فجّرت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، فجر اليوم الخميس، عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "كتيبة طولكرم" في بلاغ عسكري، إنها فجّرت عبوة ناسفة "معدة مُسبقاً"، بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع "بوز نمر". مؤكدة "إعطابها"، قرب مشاوي وادي الشعير في بلدة عنبتا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات