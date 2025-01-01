السلطة توقف بث قناة الجزيرة وتجمد أعمال مكتبها بفلسطين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قررت حكومة السلطة في رام الله، مساء اليوم الأربعاء، تجميد أنشطة قناة الجزيرة في فلسطين، بما يشمل وقف بثها وتعليق عمل مكتبها والعاملين معها بشكل مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية وفق الأنظمة والقوانين المحلية.

وزعمت اللجنة الوزارية المشتركة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، مساء اليوم الأربعاء، أن قرارالتجميد جراء نتيجة استمرار قناة الجزيرة في بث محتويات ومواد إعلامية وصفتها بالتحريضية، والتي تضمنت تقارير اعتُبرت مضللة وتسهم في إثارة الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أسابيع، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.