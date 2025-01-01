عشائر الخليل تؤكِّد وقوفها مع المقاومة ورفضها عدوان السلطة على جنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلن اجتماع لعشائر وعائلات في الخليل، رفضه منح أيّ تفويض للسلطة الفلسطينية بما تقوم به في مخيم جنين والحصار الظالم للمخيم، وأدان كل من يُحرض على القتل، والواجب توحيد الصفوف ضد الاحتلال.

وشددت العشائر في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، ناقشوا فيه عدوان أجهزة أمن السلطة ضد مخيم جنين، على وقوفها خلف المقاومة، ورفضها الاقتتال الداخلي الذي يستفيد منه الاحتلال فقط.

وأشارت العشائر إلى أن الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدًا بحصار مخيم جنين، مضيفين: “لم نفوض ولن نفوض أحداً لقتل أبناء بلدنا، ونحن نفوض فقط من يُجاهد لتحرير أقصانا وبلادنا”.

كما واستنكرت العشائر وعائلات الخليل، حصار السلطة الظالم لمخيم جنين، مشددةً على أن قطع الكهرباء والماء والطعام والخدمات عن أهل المخيم من نساء وأطفال وشيوخ، وهذا لا يجوز مهما كانت الذرائع.

وطالبت السلطة بتأمين طريق وصول المساعدات، وتعيد الماء والكهرباء والخدمات إلى مخيم جنين.

وحذر البيان، أنه ما يحصل في مخيم جنين يقود إلى فتنة ستأكل الأخضر واليابس، وتؤسس لثارات ودماء تقود لا سمح الله إلى حرب أهلية ولا تخدم هذه الحرب إلا مخطط المحتل.

وقالوا إن من يمثلهم هو موقفهم هذا، ولا يمثلهم أي بيان صدر باسم وجهاء الخليل من قبل، واضافوا:"ونحن ممثلون بوجوهنا وعائلاتنا، ولا تمثلنا البيانات المزورة ومجهولة المصدر والكاتب".

وكانت أجهزة السلطة وحركة فتح قد حاولت تجييش الشارع في الضفة الغربية عبر إجبار الموظفين الحكوميين على الخروج في مسيرات مؤيدة للعدوان على جنين.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أسابيع، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.