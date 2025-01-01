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إصابة مجندة "إسرائيليَّة" بعملية دهس قرب مستوطنة نيلي غربي رام الله

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محدث إصابة مجندة "إسرائيليَّة" بعملية دهس قرب مستوطنة نيلي غربي رام الله

01 يناير 2025 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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عملية دهس مزعومة قرب رام الله: إصابة خطيرة لسائق فلسطيني وإصابة جندية
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أُصيب سائق فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص مجندة "إسرائيلية" بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة نيلي غربي رام الله.

وذكرت مصادر عبرية، إصابة سائق مركبة فلسطينية بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بزعم محاولته عملية دعس وإصابة مجندة "إسرائيلية"، على حاجز "حشمونائيم" قرب قرية دير قديس غرب رام الله.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن الجندية الإسرائيلية، هي التي أطلقت النار صوب سائق المركب الفلسطيني.

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقوع "محاولة دهس نقطة عسكرية قرب قرية دير قديس"، مشيرة إلى أن "قوة من الجيش متواجدة في تلك النقطة، أطلقت النار على السيارة التي حاولت دهسهم".

وادعت أن منفذ العملية المزعومة، "قد وقع له حادث ذاتيّ، وتم تحييده في تلك النقطة".

يأتي ذلك وسط اقتحامات ليلية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائلي لمختلف مناطق الضفة أسفرت عن إصابة فلسطيني واعتقال آخرين، كما شملت هدم منزل.

فمن جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

من ناحيتها قالت مصادر أخرى، إن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت فلسطينيين بعد محاصرتهما وإطلاق النار على أحدهما بالبلدة القديمة بنابلس.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صرة جنوب غرب نابلس كما اقتحمت قرية عوريف جنوبي المدينة.

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#الضفة #رام الله

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