فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في إسطنبول... طوفان بشريّ نصرةً لغزَّة وهتافات تعلو فوق صخب احتفالات العامِّ الجديد

الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال الطبيب الأردني عبد الله البلوي

"6 رضع تجمَّدوا حتَّى الموت"... لماذا يقتل انخفاض حرارة الجسم أطفال غزَّة؟

الشَّهيد "المصدر".. المعطاء في ميدان الرِّياضة والعمل الخيريِّ

كيف أثرت الحرب الأطول في غزّة على جنود جيش الاحتلال؟ خبير عسكريَّ يوضح

خلال 2024.. 48 قتيلاً إسرائيليًّا بعمليَّات المقاومة في الضَّفَّة والدَّاخل المحتلِّ

خبير إسرائيليّ: العمليَّة العسكريَّة بغزَّة لم تحقِّق هدفها و "حماس لن تنقرض"

"هآرتس" تكشف عن قيادة جنرال إسرائيليّ وأشقَّائه لمشروعهم الخاصِّ بـ "هدم غزَّة"

رابط البحث عن رسالة المساعدة التائهة الخاصة بك

نعيم قاسم: المقاومة مستمرةٌ واستعادت عافيتها

بالفيديو في إسطنبول... طوفان بشريّ نصرةً لغزَّة وهتافات تعلو فوق صخب احتفالات العامِّ الجديد

01 يناير 2025 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
...
828x526_cmsv2_3191bbcb-62f9-503a-82d8-0678d2652964-8943330.webp
وكالات/ فلسطين أون لاين

استقبلت مدينة إسطنبول العام الجديدة بوقفة تضامنية مع قطاع غزة، حيث احتشد عشرات الآلاف في "طوفان بشري" عند جسر غلطة في العاصمة التركية، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ نحو 15 شهرًا. 

وتدفق المتظاهرون بعد صلاة الفجر، خارجين من المساجد وهم يحملون الأعلام التركية والفلسطينية، مرددين هتافات مثل "إسرائيل القاتلة ستحاسب" و"الشهداء لا يموتون"، وحاملين يافطات كتب عليها "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر".

وقد شاركت أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني تركية، مؤكدة أنها اختارت هذا التوقيت في صباح الأول من يناير/كانون الثاني، لتكون هذه التظاهرة أول رسالة في بداية العام تدعو إلى إيقاظ ضمير الإنسانية من أجل التدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني. كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وكان الأتراك نفذوا تظاهرة مماثلة في أول أيام العام 2024 إذ تجمع مئات الآلاف فوق جسر غالاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع غزة.

تويتر تويتر
#تركيا #غزة #اسطنبول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة