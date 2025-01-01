"6 رضع تجمَّدوا حتَّى الموت"... لماذا يقتل انخفاض حرارة الجسم أطفال غزَّة؟

غزة/ فلسطين أون لاين

خلال أسبوع واحد فقط من الطقس البارد الذي يلف غزة، توفي ستة أطفال في جميع أنحاء القطاع بسبب انخفاض حرارة الجسم، حيث يعد الأطفال أكثر عرضة للوفاة بسبب البرد الشديد لأنهم يولدون حرارة أقل من البالغين، والجوع يزيد من المخاطر.

ومع استمرار حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة ومستشفياتها، فإن القيود التي تفرضها على ما يمكن أن يدخل الأراضي الفلسطينية تعني أن القدرة على الوصول إلى المساعدات الشتوية والتدخل الطبي تظل محدودة أيضاً. لقد أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن ارتقاء أكثر من 45500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحالة التي أودت بحياة العديد من الأطفال، والتي تهدد سكانًا يبلغ عددهم 2.3 مليون شخص، معظمهم نزحوا من منازلهم، ويعيشون في البرد القارس مع عدم كفاية الغذاء ومياه الشرب.

ما هو انخفاض حرارة الجسم؟

انخفاض حرارة الجسم، والذي يعني حرفيًا انخفاض الحرارة عن المعدل الطبيعي، هو حالة تحدث عندما يفقد الجسم الحرارة بشكل أسرع مما يمكنه إنتاجها.

يحافظ الجسم عادة على درجة حرارة أساسية ثابتة ودافئة تبلغ حوالي 37 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت) باستخدام آليات مختلفة، مثل إنتاج الحرارة الأيضية، والتي تشمل هضم الطعام أو تحريك العضلات.

يجب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية عند هذا المستوى تقريبًا، بين نطاق ضيق يتراوح بين 36.1 درجة مئوية (97 درجة فهرنهايت) و37.2 درجة مئوية (99 درجة فهرنهايت)، اعتمادًا على الفرد والوقت من اليوم ومستوى النشاط. وهذا يسمح للأعضاء الحيوية، مثل الدماغ والقلب، بمواصلة العمل بشكل صحيح.

ومع ذلك، عندما لا يتمكن الجسم من تعويض فقدان الحرارة وتنخفض درجات الحرارة الداخلية بشكل خطير، يدخل الجسم في حالة من انخفاض حرارة الجسم.

عند أي درجة حرارة تصاب بانخفاض حرارة الجسم؟

يعتمد انخفاض حرارة الجسم على درجة حرارة الجسم الأساسية وليس درجة الحرارة الخارجية، حيث يمكن أن يصاب الشخص به حتى في البرد المعتدل، وليس فقط في ظروف التجمد.

يمكن أن يصاب الشخص بانخفاض حرارة الجسم حتى عند درجات حرارة أعلى من 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت) إذا شعر بالبرد بسبب المطر أو الرياح أو الغمر في الماء البارد.

من الناحية الطبية، تبدأ حالة انخفاض حرارة الجسم عندما تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية إلى أقل من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، أي أقل من متوسطها بحوالي درجتين.

تعتمد شدة الحالة على مدى انخفاض درجة الحرارة الداخلية:

انخفاض حرارة الجسم الخفيف : 32-35 درجة مئوية (89.6-95 درجة فهرنهايت)

انخفاض حرارة الجسم المعتدل : 28–32 درجة مئوية (82.4–89.6 درجة فهرنهايت)

انخفاض حرارة الجسم الشديد : أقل من 28 درجة مئوية (82.4 درجة فهرنهايت)

ما هي علاماته وأعراضه؟

يعتمد ما يحدث للجسم على شدة ومرحلة انخفاض حرارة الجسم.

أثناء التعرض للبرد في البداية، يبدأ الجسم في فقدان الحرارة من خلال الجلد. وتعمل الرياح أو المياه على تسريع هذه العملية عن طريق إزالة الطبقة الرقيقة من الدفء حول الجسم.

للحفاظ على الحرارة، تتقلص الأوعية الدموية في الجلد، مما يقلل من تدفق الدم إلى السطح. وهذا يحافظ على المزيد من الحرارة بالقرب من الأعضاء الحيوية ولكنه يتسبب في شعور الأصابع وأصابع القدم والأطراف الأخرى بالبرودة والخدر.

ولإنتاج المزيد من الحرارة، يبدأ الجسم بالارتعاش، ويزداد التنفس ومعدل ضربات القلب لضخ الدم الدافئ إلى الأعضاء الحيوية ودعم عملية التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، قد يصاب الشخص بالارتباك الخفيف، والخرق، والتعب عندما يبدأ البرد في التأثير على الدماغ والعضلات.

ومع استمرار التعرض للبرد، فإن فقدان الحرارة يفوق محاولات الجسم الداخلية لتوليد الحرارة، ويبدأ انخفاض حرارة الجسم بشكل معتدل. ويتوقف الارتعاش عندما تنفد طاقة العضلات، وتتفاقم الحالة من خلال حلقة التغذية الراجعة: فمع تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ينتج الجسم حرارة أقل.

يتباطأ معدل ضربات القلب والتنفس والعمليات الأيضية بشكل أكبر مع محاولة الجسم الحفاظ على الطاقة. ومع استمرار هذه الدورة المفرغة، تتسع الفجوة بين الحرارة المفقودة والحرارة المنتجة.

وفي نهاية المطاف، يصبح انخفاض درجة الحرارة الداخلية حادًا.

تتدهور قدرة المخ على العمل، مما يؤدي إلى فقدان الوعي. ويؤدي البرد إلى تعطيل النظام الكهربائي للقلب، مما يسبب إيقاعات غير منتظمة يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية.

بدون تدخل طبي سريع، قد تفشل الوظائف الحيوية بشكل كامل، مما يؤدي إلى الوفاة.

هل الأطفال أكثر عرضة لخطر انخفاض حرارة الجسم؟

يواجه الأطفال خطرًا أكبر لأن أجسامهم تفقد الحرارة بسرعة أكبر من البالغين.

يرجع ذلك إلى أن أجسامهم لها شكل مختلف. فمقارنة بالبالغين، لديهم جلد (مساحة سطحية) أكبر بالنسبة لحجمهم (كتلة الجسم). وهذا يعني أنهم يفقدون الحرارة بشكل أسرع من خلال جلدهم، وخاصة في البيئات الباردة. ونظرًا لأن أجسامهم الصغيرة لا يمكنها إنتاج الحرارة بكفاءة مثل البالغين، فإنهم معرضون لخطر أكبر للإصابة بالبرد الشديد.

وقد لا تظهر عليهم أيضًا علامات واضحة للإجهاد البارد، مما يجعل من الصعب التعرف على انخفاض حرارة الجسم.

كما أن سوء التغذية الشديد يزيد من مخاطر انخفاض حرارة الجسم. والقيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء إلى غزة، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعني أن القطاع يشهد ظروفاً أشبه بالمجاعة منذ عام.

ما هي درجات الحرارة الحالية في غزة؟

في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2024، تراوحت درجات الحرارة بين 19 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية (66 درجة فهرنهايت إلى 68 درجة فهرنهايت) ودرجات الحرارة الدنيا في الليل بين 11 درجة مئوية و12 درجة مئوية (52 درجة فهرنهايت و54 درجة فهرنهايت)

ومع ذلك، فإن الشتاء الحالي في غزة قاسٍ بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الخيام أو بدون مأوى مناسب، حيث أدت الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى تدمير الأغطية المؤقتة، وغمر الملابس والبطانيات.

وبسبب محدودية القدرة على الحصول على الوقود أو الكهرباء أو سخانات الغاز بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل، يلجأ العديد من السكان إلى قطع الأشجار للحصول على الحطب للتدفئة والطهي.

ما مدى البرودة في غزة وهل تتساقط الثلوج؟

خلال أشهر الشتاء، وخاصة في شهر يناير، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة المنخفضة المتوسطة إلى حوالي 9 درجات مئوية (45 درجة فهرنهايت)، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار إلى حوالي 18 درجة مئوية (65 درجة فهرنهايت).

ورغم أن فصول الشتاء في القطاع ليست شديدة القسوة، فإن الأمطار الغزيرة وموقع القطاع الساحلي قد يجعلانه أكثر برودة. كما أن شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني هما الشهران الأكثر رطوبة في غزة.

والإثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الوفيات في صفوف النازحين الذي اضطروا للعيش داخل الخيام بعدما دمرت إسرائيل منازلهم إلى 7 بينهم 6 أطفال، بسبب موجات الصقيع

وفي بيان، حذر المكتب الحكومي من ارتفاع عدد الوفيات بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الجيش الإسرائيلي منازلهم وباتوا يسكنون الخيام جراء الإبادة الجماعية منذ قرابة 15 شهرا.

يأتي ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع ضمن إمعان الجيش بالإبادة الجماعية، ما يسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين يوميًا.