كيف أثرت الحرب الأطول في غزّة على جنود جيش الاحتلال؟ خبير عسكريَّ يوضح

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي إن الخسائر التي يمنى بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تعكس مستوى الإرهاق الجسدي والنفسي الذي يعانيه هذا الجيش، بعد أن طال أمد الحرب.

جاء ذلك في سياق تعليق اللواء الصمادي على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية من أن الجيش يعاني نقصا في القوى البشرية، بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي في الحرب، وأن الإرهاق يتفاقم لدى الجنود بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة.

وقال اللواء الصمادي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤهل للقيام بحروب خاطفة وقصيرة، والحرب الحالية على غزة هي الأطول في تاريخ إسرائيل، مما جعل مستوى الإرهاق العملياتي لدى الجيش يرتفع لديه بشكل كبير جدا.

والملاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي تعود على الاعتماد على جيش نظامي صغير مدعوم بـ3 أضعاف من الاحتياط، لكن هذا الاحتياط حاليا يتمرد ويرفض المشاركة في الحرب.

ويستشهد اللواء الصمادي -في تحليله للمشهد العسكري في قطاع غزة- بما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن هرب ما يقارب 500 ضابط برتبة رائد من الجيش الإسرائيلي، في ظاهرة وُصفت بأنها نزيف في صفوف هذا الجيش.

ورتبة رائد هي العمود الفقري للجيش الإسرائيلي، كما يوضح الخبير العسكري والإستراتيجي، الذي أشار إلى أن الاحتلال يرفض الكشف عن الخسائر التي يتكبدها جنوده وضباطه في غزة.

ويذكر أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أكدت أمس الثلاثاء أن أكثر من 13 ألفا و500 جريح إسرائيلي سُجلوا في قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن جهة أخرى، يوضح اللواء الصمادي أن الحروب الطويلة تزيد احتمالية ارتكاب الأخطاء العملياتية بسبب الإرهاق وانخفاض مستوى التركيز على المهمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تبثها فصائل المقاومة الفلسطينية -يواصل الخبير العسكري والإستراتيجي- حجم الأخطاء التي يقع فيها جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الإرهاق المرتفع جدا ظهر خصوصا على عناصر فرقتي 162 و99.

المصدر : الجزيرة

المصدر / الجزيرة