خبير إسرائيليّ: العمليَّة العسكريَّة بغزَّة لم تحقِّق هدفها و "حماس لن تنقرض"

غزة/ فلسطين أون لاين

يرى الخبير الإسرائيلي مايكل ميلشتاين، أنه وعلى الرغم من سيطر الاحتلال على شمال قطاع غزة في المرحلة الأولى من المناورة البرية، والعملية الحالية هي الدخول الثالث إلى تلك المنطقة، لا تزال المعارك تدور في كل نقطة حيث تُصعِّب خلق واقع جديد.

وأكّد الخبير ورئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة "تل أبيب"، أن "العملية الهجومية لم تحقق أيًا من الأهداف الاستراتيجية للحرب كما لم تؤد إلى انهيار حماس أو رفع راية الاستسلام، ولم تؤد إلى انتفاضة شعبية ضدها.

وأوضح، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل الاعتماد على استراتيجية المرحلة الثالثة، أي الغارات المستمرة التي ثبت بالفعل أنها لم تنجح في القضاء على وجود حماس.

وذكر أن "حماس لا تزال تسيطر على الجمهور الفلسطيني وتهيمن على الفضاء العام. وفي الخلفية، لا يوجد بديل (باستثناء عصابات جنوب قطاع غزة والتي يتم قمعها بالقوة من قبل حماس)، كما لا يوجد تمرد عام ضد الحركة، كما يفعل الكثيرون في "إسرائيل" منذ فترة طويلة.

وتابع قائلا: "لا تخدعكم الأوهام التي تنعكس في الخطابات والعروض وأوراق المواقف: حماس لن تنقرض، سوف تستمر في الوجود وتكون عاملا مؤثرا في غزة".

وأشار ميلشتاين، إلى أن العملية الواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة كان من المفترض أن يرافقها خطاب عام أكثر وضوحا فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي.