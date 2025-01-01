رابط البحث عن رسالة المساعدة التائهة الخاصة بك

يفقد كثيرٌ من المواطنين حقهم في تلقي المساعدات وذلك لأخطاء في وصول الرسالة الخاصة بالجهة المعنية لغيرهم من المواطنين.

ونظرا لتكرار حصول أخطاء في خدمة إيصال الرسالة الخاصة بوجود مساعدة من جهة محلية أو دولية لأصحابها، ووصولها لغير مستحقيها، وحرمان أصحابها الأساسيين من حقهم، أعلن عن تصميم موقع إلكتروني جديد يهدف إلى حل هذه المشكلة.

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يتيح الرابط للمواطنين إمكانية إدخال بيانات الرسائل التي وصلت إليهم بالخطأ، وكذلك البحث عن رسائل قد تكون وصلت لغيرهم بالخطأ باسمهم.

ويهدف الرابط إلى حل مشكلة مؤرقة وتعزيز التعاون المجتمعي وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

للبحث عن رسالة وصلك لغيرك أو ادخال بيانات رسالة وصلتك بالخطأ انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين