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نعيم قاسم: المقاومة مستمرةٌ واستعادت عافيتها

01 يناير 2025 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها، ولديها من الإيمان ما يمكّنها من أن تصبح أقوى.

وأَضاف قاسم في كلمة عبر التلفزيون، اليوم الأربعاء، أن المقاومة في لبنان لم تمكّن العدو الإسرائيلي من أن يتقدم.

وأكمل: قدّمنا تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن المقاومة صمدت، مشددا على أن الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.

وأكد أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق.

ونوه إلى أن هناك فرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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